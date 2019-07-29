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Siirt'te Eruh kırsalında 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca 5 gündür devam eden operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir.
Hava desteği alınan operasyonda , teröristlerle birlikte, 1 adet M-4 Piyade Tüfeği, 1 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 3 adet el bombası, örgütsel döküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.
Terör örgütlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."