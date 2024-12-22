Siirt'te 3 araçlık zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen, kamyonet, tır ve yolcu otobüsü, Siirt-Kurtalan kara yolunun Kayabağlar beldesi yol ayrımında çarpıştı.



Kazada, 3 kişi yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.