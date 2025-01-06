Siirt'te 3 katlı binada yangın

Siirt'te 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Siirt'te 3 katlı binada yangın

'te Bahçelievler Mahallesi 1429’uncu Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında öğle saatlerinde yangın çıktı.

İstiflenen odunlar, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı.

İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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