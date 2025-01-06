Siirt'te 3 katlı binada yangın

Siirt'te Bahçelievler Mahallesi 1429’uncu Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında öğle saatlerinde yangın çıktı.

İstiflenen odunlar, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı.

İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.