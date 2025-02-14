Siirt’te 92 köy yolu kardan kapandı

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 92 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Siirt’te 92 köy yolu kardan kapandı

Kentte gece saatlerinde etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle ilçelerden Pervari'de 23, Şirvan'da 39, Baykan'da 17 ve Eruh’ta 13 olmak üzere toplam 92 köyün yolu ulaşıma kapandı. -Pervari kara yolu da Gölköy köyüne kadar kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kent genelinde etkili olan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

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