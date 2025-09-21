Siirt'te acı olay: Ceviz toplamak isterken canından oldu

Siirt'in Şirvan ilçesinde 61 yaşındaki Abdurrahman Dizman, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaşamını yitirdi.

Siirt'in Şirvan ilçesi Yamaçlı köyünde oturan Abdurrahman Dizman (61), toplamak için ağaca çıktığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Yaralanan kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dizman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

