Siirt'te acı olay: Ceviz toplamak isterken canından oldu

Siirt'in Şirvan ilçesi Yamaçlı köyünde oturan Abdurrahman Dizman (61), ceviz toplamak için ağaca çıktığı sırada dengesini kaybederek düştü.



Yaralanan kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Dizman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.