Siirt'te acı olay: Ceviz toplamak isterken canından oldu
Siirt'in Şirvan ilçesinde 61 yaşındaki Abdurrahman Dizman, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaşamını yitirdi.
Siirt'in Şirvan ilçesi Yamaçlı köyünde oturan Abdurrahman Dizman (61), ceviz toplamak için ağaca çıktığı sırada dengesini kaybederek düştü.
Yaralanan kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dizman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Siirt Şirvan
- Düşme
- Ceviz