Siirt'te anız yangını: 8 bin dönüm arazi zarar gördü

Alınan bilgilere göre, Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek yayıldı.



Olay yerine Siirt, Kurtalan, Kayabağlar, Gökçebağ Belediye İtfaiye ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 5, jandarmaya ait 1 adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yangında 8 bin dönümlük alan zarar gördü.



Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

