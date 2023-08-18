Siirt'te asker ve korucuları taşıyan kamyonet devrildi: 5 yaralı

Siirt’in Pervari ilçesinde asker ve korucuları taşıyan kamyonet devrildi. Kazada 1’i uzman çavuş, 4’ü güvenlik korucusu 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Siirt'te asker ve korucuları taşıyan kamyonet devrildi: 5 yaralı

’in Pervari ilçesinde gece saatlerinde ve güvenlik korucularını taşıyan kamyonet kontrolden çıkıp devrildi.

Doğan Köyü yolunda meydana gelen kazada, 1 uzman çavuş ile 4 güvenlik korucusu yaralandı.

Siirt'te asker ve korucuları taşıyan kamyonet devrildi: 5 yaralı - 1

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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