Siirt'te asker ve korucuları taşıyan kamyonet devrildi: 5 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.