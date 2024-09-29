Siirt'te askeri araç devrildi: 2 yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı.

Siirt'te askeri araç devrildi: 2 yaralı

'in Pervari ilçesine bağlı Doğanköy'de dün gece bir askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı askerler sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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