Siirt'te bıçaklı kavga

Siirt'in Güres Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen olayda 30 yaşındaki S.G., aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.