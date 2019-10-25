Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DAEŞ'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, eş zamanlı operasyonda 6 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Firari 3 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.
Siirt'te DAEŞ operasyonu: 6 gözaltı
Anadolu Ajansı, DHATürkiye
Siirt'te terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişiden 6'sı gözaltına alındı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DAEŞ'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.