Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DAEŞ'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, eş zamanlı operasyonda 6 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Firari 3 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.