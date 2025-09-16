Siirt'te atölyede korkutan yangın

Siirt'te Şeyh el Hazin Caddesi'nde bulunan bir demir doğrama atölyesinde saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerinde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.