Doktordan sedye üzerinde hayat kurtaran müdahale

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde L.U., isimli vatandaş hastalığı sebebiyle randevu aldığı Dahiliye Uzmanı Dr. Yakup Boyraz'a muayene olmak için hastaneye geldiği esnada fenalaşarak yere yığıldı.

Dr. Boyraz, acil servis alanına götürülmesine karar verilen Ulusal'a sedye üzerine çıkarak kalp masajı yapmaya başladı. Ulusal, yaklaşık uzun süren kalp masajının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Levent Ulusal'ın yoğun bakımda olduğu bildirildi.