Siirt'in Şirvan ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cevizlik köyü Bombat mezrasında ikamet eden 12 yaşındaki Abdullah Saban, evin bahçesinde oynadığı sırada yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Saban, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Siirt'te düşen yıldırım can aldı
Anadolu AjansıTürkiye
Siirt'te yıldırım düşen 12 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Siirt'in Şirvan ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti.