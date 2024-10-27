Siirt'te evin banyosundaki gizli bölmede saklanan firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Ekipler, "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık", "motosiklet hırsızlığı", "kasten yaralama", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "dolandırıcılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "mala zarar verme" gibi suçlarından toplam 15 suç kaydı bulunan, 11 suçtan ifadeye yönelik aranması ve 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.K'nin, kent merkezindeki evinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



2020'den beri aranan firarinin yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler, evin banyosunda önüne çamaşır makinesi bırakılmış ve girişi fayansla kaplanmış gizli bölme tespit etti.



Firariyi burada yakalayan ekipler, ayrıca gizli bölmede yaptığı aramada bir miktar kubar esrar ele geçirdi.



Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

