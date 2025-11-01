Siirt'te feci kaza: 16 yaşındaki Abdullah yaşamını yitirdi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Abdullah Durmaz hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Kayabağlar-Kurtalan Karayolu'nda bir otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Öğle saatlerinde meydana gelen kazada araçtaki Abdullah Durmaz (16) yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Durmaz'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

