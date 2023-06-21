Siirt'te feci kaza | İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Korkunç kaza Siirt’te meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 12 yaşındaki Muhammed Sevinç hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Siirt'te feci kaza | İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kooperatif Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. yönetimindeki otomobil, çevre yolundaki kavşakta V.S. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle V.S.’nin kullandığı otomobil kaldırıma çıkarak takla attı.

Siirt'te feci kaza | İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - 1

Kazada otomobildeki sürücünün oğlu Muhammed Sevinç ile N.S., A.S., V.S. ve diğer otomobilin sürücüsü A.A. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki diğer hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada ağır yaralanan Muhammed Sevinç, doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Sevinç’in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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