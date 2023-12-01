Siirt'te FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

Siirt valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.



FETÖ faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri saha çalışmaları gerçekleştirmeye başladı.

Saha çalışmalarının başlamasıyla görevinden ihraç edilmiş olan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan polis memuru M.G. yakalandı.



Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

