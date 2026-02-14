Siirt'te fırtına barınakları yıktı! 20 kişilik aileyi ekipler kurtardı

Siirt'te şiddetli fırtına ve yağış 20 kişilik ailenin barınak ve çadırlarını yıktı.

Baykan ilçesinin kırsal Havel Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan 20 kişilik ailenin barınak ve çadırları, gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle yıkıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık, UMKE, AFAD, jandarma, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından tahliye edilen aile, sağlık kontrolü amacıyla Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaymakamlık ve belediye tarafından ailenin barınma ihtiyacının karşılanması için çalışma başlatıldı.