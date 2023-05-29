Siirt’te gösteri ve yürüyüş yasağı 15 gün uzatıldı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin oylaması sonucunda, açıklanan seçim sonuçlarını bahane ederek müzahir kesimler tarafından toplumsal gerilimi arttırmak amacıyla sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suretiyle sokak eylemeleri gerçekleştirebileceklerine yönelik paylaşımlarda bulunduğu ve ayrıca karşıt görüşlü grupların amaçlanan bu eylemler nedeni ile karşı karşıya gelebilecekleri, önüne geçilemeyecek düzeyde eylemlerin meydana gelmesi durumunda genel asayişin ve kamu düzenin bozulabileceği değerlendirildiği belirtildi.



Terör örgütlerinin deprem felaketi sebebiyle toplumsal kargaşa, gerilim oluşturmaya yönelik özellikle basın yayın ve sosyal medya platformları üzerinden provokatör eylem amaçlı paylaşımlarda bulunduğu ve halkı sokağa dökmeyi amaçladıkları görülmekte olduğu bildirilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye ve Irak’ta faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar ve ülkemizde son zamanlarda meydana gelen terör eylemleri göz önünde bulundurularak terör örgütleri elemanlarınca veya sempatizanlarınca şiddet içerikli eylemler, protesto eylemleri, korsan gösteriler yapılabileceği değerlendirilerek; milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla; valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumlarının gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere; her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri - balon uçurtmak, drone, paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri Türk Ceza Kanunu gereğince yasal işlem yapılacaktır” denildi.