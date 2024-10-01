Siirt'te hırsızlık operasyonu: 4 kişi yakalandı

Siirt'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı

Siirt'te hırsızlık operasyonu: 4 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki evde yaşanan olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını H.G, N.P, B.P. ve E.G'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı, bu kişilerin ikametlerinde yapılan aramada, kurusıkı tabanca, tüfek ve 19 fişek ele geçirildi.

Zanlıların, , Diyarbakır, Mardin, Hakkari, Şırnak ve Erzurum'da 17 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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