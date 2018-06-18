Gürgöze köyünde akraba 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu biri kadın 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, Kurtalan ve Siirt devlet hastanelerine kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.
Siirt'te iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
iirt'in Kurtalan ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 8 kişi yaralandı.
Gürgöze köyünde akraba 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.