Siirt’te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Siirt-Baykan karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Mehmet Sait Koç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Siirt’te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde - Baykan karayolunda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 LG 2485 ve 13 ABC 794 plakalı otomobiller, kafa kafaya çarpıştı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Mehmet Sait Koç, Pelin E. (19) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Baykan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Sait Koç, sevk edildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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