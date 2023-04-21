Siirt'te iki trafik kazası: 13 yaralı

Siirt- Baykan kara yolunda ve Eruh ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Siirt'te iki trafik kazası: 13 yaralı

İlk kaza, öğlen saatlerinde -Baykan kara yolunda meydana geldi.

Mehmet Doğan Teymur'un kullandığı hafif ticari araç, Emrah Erten'in kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Siirt'te iki trafik kazası: 13 yaralı - 1

Hafif ticari araçta sıkışan 1 kişi, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar Mehmet Doğan Teymur, Emrah Erten ve ismi öğrenilemeyen 5 kişi ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci kazada yine öğlen saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Kekliktepe köyü mevkiinde meydana geldi.

Siirt'te iki trafik kazası: 13 yaralı - 2

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AHC 673 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı 6 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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