Siirt'te iki trafik kazası: 13 yaralı

İlk kaza, öğlen saatlerinde Siirt-Baykan kara yolunda meydana geldi.

Mehmet Doğan Teymur'un kullandığı hafif ticari araç, Emrah Erten'in kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.