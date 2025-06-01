Siirt'te inşaat işçisinin acı sonu

Siirt'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Siirt'te inşaat işçisinin acı sonu

Veyselkarani Mahallesi'ndeki inşaatın 8. katında çalışan 48 yaşındaki R.Y, dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

R.Y'nin cenazesi otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...