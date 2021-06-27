Siirt'te insan kaçakçıları ile çatışma: 2 ölü, 12 yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan kamyondan jandarma ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada araçtaki göçmenlerden 2'si hayatını kaybetti, 12'si yaralandı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 27.06.2021 - 10:40

Siirt'te insan kaçakçıları ile çatışma: 2 ölü, 12 yaralı

Siirt'te kaçakların olduğu kamyondan jandarma ekiplerine açılan ateş sonrası çatışma çıktı. Olayda kaçaklardan 2'si öldü, 12'si de yaralandı.

Açıklama, Siirt Valiliği'nden yapıldı. Pervari ilçesinde bir kamyon şoförünün şüpheli hareketler sergilediği yönünde ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgede devriyeye çıktı. Şüpheliye "Dur" ihtarında bulunuldu.

Ancak şoför ihtara uymadı, daha da hızlanarak aracı ekiplerin üzerine sürdü. Ayrıca kamyondan ateş açıldı. Ekipler, ateşe karşılık verdi.

Kaçaklardan 2'si öldü, 12'si yaralandı. Şoför gözaltına alındı.

Kamyonda Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 84 kişi olduğu belirlendi. Kaçan grubun yakalanması için çalışma başlatıldı.

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