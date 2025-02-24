Siirt’te kar yağışı nedeniyle kapanan tüm yollar açıldı

Siirt’te etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar yağışından dolayı kapalı köy yolu olmadığını bildirdi.



Tuzlama çalışması da yapan ekipler, yollarda kalan araçların ve vatandaşların da yardımına koştu. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamalarını, trafiğe çıkan araçların da yanlarında mutlaka zincir bulundurmalarını istedi.