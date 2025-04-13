Siirt’te karda mahsur kalan minibüsteki 13 kişi kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde kardan kapanan yolda mahsur kalan minibüsteki 13 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Siirt’te karda mahsur kalan minibüsteki 13 kişi kurtarıldı

Pervari ilçesinde etkili olan yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Mersin’den gelen yolcu minibüsü, içindeki 13 yolcuyla yağışla birlikte kapanan Geçittepe grup köy yolunda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yol açılırken, mahsur kalanlar kurtarıldı. 

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