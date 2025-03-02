Siirt'te kaybolan genç kız bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yaşayan E.B'den (18) haber alamayan babası M.B.B, durumu emniyet yetkililerine bildirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede arama çalışmalarına başladı. Dron destekli aramalar sonucu E.B., Siirt-Eruh kara yolunun güneş panelleri mevkisindeki dağlık arazide bulundu.



Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi dağlık arazide yapılan genç kız, kara yolunda bekleyen ambulansa taşındı. E.B, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Dağlık arazide kaydedilen görüntülerde özel harekat polislerinin E.B'yi sırtında taşıyarak ambulansa ulaştırdığı görülüyor.

