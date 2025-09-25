Siirt'te kayıp Alzheimer hastası 9 gündür aranıyor

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Karabağ köyünde yaşayan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur'un kaybolduğunu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, köy çevresinde termal dron, iz takip köpekleri ve yerel gönüllülerin desteğiyle arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalara köylüler ve güvenlik korucuları da katılırken, Batur'un bulunması için arama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.