Siirt'te kayıp engelli kişi bulundu

Siirt'te dün kaybolan zihinsel engelli kişi bulundu.

Siirt'te kayıp engelli kişi bulundu

Merkez Aktaş köyü mevkisinde dün zihinsel H.K'den (50) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve İHH arama ve kurtarma ekipleri, arazide arama tarama faaliyeti başlattı.

H.K, arama sonucu sabah saatlerinde Başur Köprüsü'nün altında bulundu.

H.K, sağlık kontrolü için sağlık ekiplerine teslim edildi.

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