Siirt'te kayıp kişi iki gün sonra bulundu

Siirt'in Şirvan ilçesi Daltepe köyünde 31 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan 64 yaşındaki zihinsel engelli Şirin Kavit, için kayıp ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine AFAD'ın koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarına; iki müdahale aracı, termal kameralı bir dron, 8 kişilik AFAD ekibi, 30 JÖH personeli, 5 jandarma, 15 güvenlik korucusu, Daltepe köyünden 60 gönüllü, Siirt Belediyesi İtfaiyesi'nden bir araç ve üç personel ile UMKE'den bir araç, bir drone ve üç personel destek verilerek çalışmalar yürütüldü.

SAĞ OLARAK BULUNDU

Kavit, bugün Çetin Barajı yakınlarında bulundu.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kavit, ambulansla hastaneye sevk edildi.