Siirt'te kayıp şahıs havadan ve karadan destekle aranıyor

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Karabağ köyünde kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur için başlatılan arama çalışmaları, 24'üncü gününde de devam ediyor.

İlçeye bağlı Karabağ köyünde yaşayan hastası Ramazan Batur, 17 Eylül saat 15.00 sıralarında evden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Batur'un kaybolmasının ardından ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.

Aralıksız sürdürülen arama çalışmalarında, bölgedeki dağlık ve engebeli alanlarda termal kameralar ve drone desteğiyle geniş çaplı aramalar yapılıyor.

