Siirt'te Kezer Çayı'na giren çocuğun cansız bedeni bulundu

Arkadaşlarıyla serinlemek için kent merkezinden 10 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı'na giren 14 yaşındaki Mustafa Kaya, bir süre sonra gözden kayboldu.



Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, Kaya'nın bulunması için çalışma başlattı.

Aramada yer altı görüntüleme cihazı ve dronlar da kullanıldı.