Siirt'te kız öğrencilerin etek boyunu ölçen müdüre soruşturma
SON DAKİKA HABERİ: Siirt Kurtalan Anadolu Lisesi'nde kız öğrencilere hakaret ederek etek ve pantolon boyu ölçümü yaptığı iddia edilen okul müdürü Fersende Karataş hakkında Milli Eğitim Bakanlığı inceleme ve soruşturma başlattı.
NTV Haber 06.12.2019 - 10:58| Son Güncelleme : 06.12.2019 - 11:07
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