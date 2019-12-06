Siirt'te kız öğrencilerin etek boyunu ölçen müdüre soruşturma

SON DAKİKA HABERİ: Siirt Kurtalan Anadolu Lisesi'nde kız öğrencilere hakaret ederek etek ve pantolon boyu ölçümü yaptığı iddia edilen okul müdürü Fersende Karataş hakkında Milli Eğitim Bakanlığı inceleme ve soruşturma başlattı.

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