Siirt'te kontrolden çıkan traktör devrildi

Siirt'te sürücüsünün kontrolünü yitirdiği traktör devrildi. Kazada Salih Tabak isimli sürücü yaralandı.

Siirt'te kontrolden çıkan traktör devrildi

'in Kurtalan ilçesine bağlı Üçpınar köyünde meydana gelen traktör kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Salih Tabak (24) idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan Tabak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Traktörde ise maddi hasar oluştu.

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