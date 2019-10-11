Siirt'in Tillo ilçesinde 80 öğrencinin bulunduğu Memduhiyye Kuran Kursu binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle kurs öğrencileri binadan tahliye edildi.
Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çatı çöktü.
Siirt ve Tillo Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Siirt'te Kuran kursu binasında yangın (Alevler yüzünden çatı çöktü)
Anadolu AjansıTürkiye
Siirt'in Tillo ilçesinde bir Kuran kursunun binasında binasının çatısında yangın çıktı.
Siirt'in Tillo ilçesinde 80 öğrencinin bulunduğu Memduhiyye Kuran Kursu binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.