Siirt'te maden ocağında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

Vali Kızılkaya, hayatını kaybeden işçiler için Allah'tan rahmet, yaralı işçiler için şifa diledi.



Konuyu takip ettiklerini belirten Kızılkaya, "Şu anda arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu bilgiye göre maden sahasında gerekli diğer tedbirler alınmış, herhangi bir tehlike arz eden durum söz konusu değildir. Tekrar geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.



Göçükte yaşamını yitirenlerin Giresun nüfusuna kayıtlı Zekayi Can Çalık (32), Siirt nüfusuna kayıtlı Orhan Gültekin (26) ve İzmir nüfusuna kayıtlı Emre Gökduman (24) olduğu öğrenildi.



Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında Y.K, A.T. ve D.A. gözaltına alındı.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Şirvan'da Eti Bakır Maden Ocağında gece meydana gelen göçük sebebiyle 3 maden ocağı çalışanının vefat ettiği, olayla ilgili Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve 3 kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.



Açıklamada, "Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.



MADEN OCAĞININ FAALİYETİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU



Öte yandan Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında maden ocağının faaliyeti geçici olarak durduruldu.



Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, beraberinde Şirvan Cumhuriyet Savcısı ile maden mühendisi, jeoloji mühendisi ve iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti ile göçüğün yaşandığı maden ocağında inceleme yaptı.

