Siirt'te öğretmenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari araç kaza yaptı. Kazada aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 12 kişi yaralandı.

Siirt'te öğretmenleri taşıyan servis kaza yaptı: 12 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Siirt-Pervari kara yolu, Gölköy mevkisinde meydana geldi.

Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen, öğretmenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada araçlardaki 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

