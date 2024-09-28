Siirt'te örtü yangını

Siirt'in Baykan ilçesinde örtü yangını çıktı. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürülen yangında 25 dönüm alan zarar gördü. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Siirt'te örtü yangını

Baykan ilçesi Demirışık köyü kırsalında, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbarla bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, Baykan Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında, 25 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kaldırımda sohbet ederken üzerine cam çerçeve düştü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...