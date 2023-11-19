Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı

Siirt'in Kayaboğaz köyü yakınlarında E.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada ölen M.Y.'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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