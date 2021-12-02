Siirt'te otomobil TIR ile çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Siirt'in Baykan ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İdris E. idaresindeki 35 AN 9374 plakalı otomobil, Baykan-Bitlis karayolunda sürücüsü belirlenemeyen 34 FS 2629 plakalı TIR ile çarpıştı.



Olay yerine 112 Acil servis, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada otomobil sürücüsü İdris E. olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki biri bebek 5 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil servis ekiplerince Siirt ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.

