Siirt'te otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Siirt'te otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

'in Pervari ilçesinin Köprüçay köyü yakınında F.E.G.'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sabaha karşı kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile İbrahim Sayın ve H.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Sayın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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