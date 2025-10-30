Siirt'te otomobiller çarpıştı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesi otogar karşısında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

