Siirt'te otomobiller çarpıştı: Yaralılar var

Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Siirt'te otomobiller çarpıştı: Yaralılar var

Mustafa S.'nin kullandığı 28 RA 133 plakalı otomobil, -Kurtalan Çevre Yolu kavşağında Kaan N. idaresindeki 06 DG 7509 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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