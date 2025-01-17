Siirt'te otomobiller çarpıştı: Yaralılar var

Mustafa S.'nin kullandığı 28 RA 133 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan Çevre Yolu kavşağında Kaan N. idaresindeki 06 DG 7509 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.