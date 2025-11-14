Siirt'te patpat devrildi: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan-Batman kara yolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 'patpat' olarak bilinen tarım aracı, refüje çarparak devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.