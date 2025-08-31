Siirt'te patpat şarampole devrildi: 1 yaralı

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Taşbalta köyü yolunda tarım aracı olarak kullanılan patpatın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza ilçeye bağlı Taşbalta köyü yolunda meydana geldi. Kazada, tarım aracı patpat kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olayda aracın sürücüsü Ömer Alevli hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alevli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

