Siirt'te polis lojmanında yangın

Kurtalan ilçesindeki Tekel Mahallesi'nde bulunan 3 katlı polis lojmanının bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.



Lojmanda kalanlar binadan tahliye edilirken yangın, ekiplerin müdahalesiyle dairelere sıçramadan söndürüldü.



Dumandan etkilenen 13 kişi ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

