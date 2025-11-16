Siirt’te sağanak yağış heyelana neden oldu
16.11.2025 18:45
İHA
Siirt’in Pervari ilçesinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı.
Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Keskin köy yolunda aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolu temizleyip ulaşıma açtı.
KAR YAĞIŞI YOLLARI BEYAZA BÜRÜDÜ
Pervari ilçesine bağlı Geçittepe grup köy yolunda kar yağışı etkili oldu.
Yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, mahsur kalan araçları kurtararak, yolun yeniden trafiğe açılmasını sağladı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürerken, bölgede kar yağışının devam ettiği öğrenildi.