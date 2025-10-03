Siirt’te sahte altın dolandırıcılığına tutuklama

Olay, Yeni Mahalle Güres Caddesi’nde meydana geldi.

Bir kuyumcuya müşteri gibi giren bir şüpheli, 27,45 gram ağırlığındaki kolyeyi 129 bin 500 liraya sattı. Kuyumcunun yaptığı kontrolde kolyenin sahte olduğunun anlaşılması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin S.İ., B.S. ve H.A. olduğu belirlendi.

Şüphelilerin kullandığı araç, Bitlis’ten Baykan’a seyir halindeyken durduruldu. Araçta yapılan aramada sahte kolye, sahte bilezikler ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.