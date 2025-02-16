Siirt’te şarampole yuvarlanan araç kurtarıldı
Siirt’in Şirvan ilçesinde şarampole yuvarlanan araç kurtarıldı.
İlçenin Ormanlı köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap yolda oluşan buzlanma nedeniyle şarampole yuvarlandı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, şarampole yuvarlanan elektrik arıza ekiplerine bağlı aracı kurtararak güvenli bir alana çekti.
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