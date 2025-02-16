Siirt’te şarampole yuvarlanan araç kurtarıldı

Siirt’in Şirvan ilçesinde şarampole yuvarlanan araç kurtarıldı.

Siirt’te şarampole yuvarlanan araç kurtarıldı

İlçenin Ormanlı köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap yolda oluşan buzlanma nedeniyle şarampole yuvarlandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, şarampole yuvarlanan elektrik arıza ekiplerine bağlı aracı kurtararak güvenli bir alana çekti.

Öne Çıkan Video

Tüm market fiyatları tek sitede

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...